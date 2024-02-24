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Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что выдвинутые против него в Соединённых Штатах обвинения в якобы обходе санкций являются беспочвенными.
Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций
  • РИА Новости

Ранее агентство Reuters писало, что США предъявили Костину обвинения в якобы нарушении санкций. Кроме того, в рамках дела в США арестовали двух помощников Костина — Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда. В заявлении американского Министерства юстиции говорится, что Костину грозит тюремное заключение по заочно предъявленным обвинениям. 

«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции», — приводит заявление Костина РИА Новости.

Он добавил, что громкие заявления США нацелены на усиление эффекта от очередного пакета антироссийских санкций. Костин выразил сочувствие задержанным, которые стали жертвой американской провокации.

Костин добавил, что беспочвенные обвинения США связаны с тем, что американский истеблишмент злит, что банку ВТБ удалось минимизировать ущерб от санкций.

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