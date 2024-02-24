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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

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Два человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Новосибирске.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, спасатели эвакуировали из здания девять человек, ещё 17 жильцов эвакуировались самостоятельно. 

«Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты выясняют причины пожара.

22 февраля сообщалось, что пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана.

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