Губернатор Артамонов: спецслужбы проверяют версию о падении БПЛА на территории НЛМК

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что спецслужбы проверяют информацию о падении БПЛА на территории Новолипецкого металлургического комбината.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео», — сказал губернатор.

При этом он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Ранее стало известно, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошло возгорание.