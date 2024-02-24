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Губернатор Артамонов: спецслужбы проверяют версию о падении БПЛА на территории НЛМК

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что спецслужбы проверяют информацию о падении БПЛА на территории Новолипецкого металлургического комбината.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео», — сказал губернатор.

При этом он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Ранее стало известно, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошло возгорание.

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