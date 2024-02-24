Губернатор Артамонов: спецслужбы проверяют версию о падении БПЛА на территории НЛМК
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео», — сказал губернатор.
При этом он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.
Ранее стало известно, что в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошло возгорание.