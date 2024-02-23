Специалист Бочарникова заявила о снижении спроса на квартиры-студии

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова выразила мнение, что на рынке недвижимости спрос смещается от квартир-студий в сторону полноценных однокомнатных и двухкомнатных квартир евроформата.

«На рынке сейчас в основном преобладают покупатели либо имеющие собственные накопления (и они заинтересованы не в покупке стартового жилья, а в улучшении жилищных условий), либо те, кто продал имевшуюся недвижимость и имеет большую долю от стоимости будущей квартиры», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, такие покупатели готовы рассматривать варианты как на вторичном рынке, поскольку им нужна лишь небольшая доля заёмных средств, так и на первичном.

«При этом доля инвесторов, которые до этого активно скупали студии и другое малогабаритное жильё, на рынке сейчас снижается, многие занимают выжидательную позицию или озадачены продажей уже имеющихся у них объектов», — добавила Бочарникова.

Ранее ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.