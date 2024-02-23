В Приамурье завели дело после смерти семилетнего мальчика при пожаре в Свободном

Мальчик погиб в результате пожара в городе Свободном Амурской области.

Об этом сообщает СУ СК Приамурья.

«23 февраля 2024 года при тушении пожара в деревянном доме по улице Кузнечной в городе Свободном обнаружено тело мальчика 2016 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, ребёнок находился в доме с матерью. Её доставили в местную больницу.

22 февраля сообщалось, что пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана.