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В Приамурье завели дело после смерти семилетнего мальчика при пожаре в Свободном

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Мальчик погиб в результате пожара в городе Свободном Амурской области.
В Приамурье завели дело после смерти семилетнего мальчика при пожаре в Свободном
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК Приамурья.

«23 февраля 2024 года при тушении пожара в деревянном доме по улице Кузнечной в городе Свободном обнаружено тело мальчика 2016 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, ребёнок находился в доме с матерью. Её доставили в местную больницу.

22 февраля сообщалось, что пожилая женщина погибла в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана.

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