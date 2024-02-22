Экс-директора брянской филармонии осудили на шесть лет колонии за взятки
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему директору ГАУК «Брянская областная филармония» Г.Н. Основиной, признанной виновной в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.