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Экс-директора брянской филармонии осудили на шесть лет колонии за взятки

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Суд в Брянске приговорил к шести годам колонии бывшего директора Брянской областной филармонии Галину Основину за получение взяток на сумму свыше 2 млн рублей.
Экс-директора брянской филармонии осудили на шесть лет колонии за взятки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему директору ГАУК «Брянская областная филармония» Г.Н. Основиной, признанной виновной в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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