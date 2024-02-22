Экс-директора брянской филармонии осудили на шесть лет колонии за взятки

Суд в Брянске приговорил к шести годам колонии бывшего директора Брянской областной филармонии Галину Основину за получение взяток на сумму свыше 2 млн рублей.

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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона. «Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему директору ГАУК «Брянская областная филармония» Г.Н. Основиной, признанной виновной в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении. Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.