В Крыму рассказали о графике работы автобусов 16 и 17 марта

Автобусы в Крыму будут курсировать по расписанию рабочего дня 16 и 17 марта. Это коснётся городского, пригородного и междугородного сообщений.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«В целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента Российской Федерации, Министерством транспорта Крыма и администрациями городов и районов будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня», — заявил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в рамках модернизации транспортной сети для Челябинска закупят 168 новых троллейбусов.



