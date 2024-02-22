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В Крыму рассказали о графике работы автобусов 16 и 17 марта

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Автобусы в Крыму будут курсировать по расписанию рабочего дня 16 и 17 марта. Это коснётся городского, пригородного и междугородного сообщений.
В Крыму рассказали о графике работы автобусов 16 и 17 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«В целях обеспечения избирательного права граждан при проведении выборов президента Российской Федерации, Министерством транспорта Крыма и администрациями городов и районов будет организована работа общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок городского, пригородного и междугородного сообщений на территории Республики Крым 16 и 17 марта 2024 года по расписанию рабочего дня», — заявил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в рамках модернизации транспортной сети для Челябинска закупят 168 новых троллейбусов.


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