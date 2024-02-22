Детский сад с игровой зоной на крыше на юге Москвы построят осенью

Детсад на 95 мест с эксплуатируемой кровлей планируется достроить осенью этого года в Москве, сообщил заммэра Андрей Бочкарёв.

«Одноэтажное здание площадью порядка 900 кв. м рассчитано на 95 детей в возрасте от двух до семи лет. Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плейхаб, где игровая зона займёт 327 кв. м», — отметил Андрей Бочкарёв.

Для безопасных прогулок по периметру игрового пространства будет установлено ограждение из прозрачного триплекса высотой 2,4 м.

Соцобъект строится в Даниловском районе на ул. Автозаводская, уч. 26/1 на территории жилого квартала FØRST, девелопером проекта выступает компания FORMA. Здание детсада полностью возведено, выполнено утепление внешних стен, объект готов к отделочным работам.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что строительство социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики города.

«Мы особенно тщательно рассматриваем социальные обязательства застройщика при выдаче разрешения на строительство», — сказал она.

Княжевская подчеркнула, что в Москве на одну тысячу жителей в зависимости от района должно быть от 105 до 124 мест в общеобразовательных школах и от 46 до 63 мест в детских садах.