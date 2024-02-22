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Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа с президентом России Владимиром Путиным является настоящей удачей в его жизни.
Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным
  • РИА Новости

Об этом представитель Кремля рассказал в интервью порталу International Reporters.

Пресс-секретарь назвал свою работу очень интересной, поскольку она связана с информацией в различных сферах: политической, экономической, социальной.

«Когда речь идёт о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как Путин, то это, наверное, особая удача, особая удача в жизни», — сказал Песков.

Он добавил, что гордится и дорожит своей работой.

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