Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным
- РИА Новости
Об этом представитель Кремля рассказал в интервью порталу International Reporters.
Пресс-секретарь назвал свою работу очень интересной, поскольку она связана с информацией в различных сферах: политической, экономической, социальной.
«Когда речь идёт о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как Путин, то это, наверное, особая удача, особая удача в жизни», — сказал Песков.
Он добавил, что гордится и дорожит своей работой.