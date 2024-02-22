Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским
- РИА Новости
Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«В Хабаровском крае... движение «Я/Мы Сергей Фургал» признано экстремистской организацией», — указывается в заявлении.
Уточняется, что основой движения является экстремистская идеология, суть которой проявляется в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества.
Отмечается, что цель движения — смена власти в стране насильственным путём и изменение конституционного строя.
Ранее Росфинмониторинг принял решение внести лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова** в перечень террористов и экстремистов.
* Признанное судом 22.02.2024 экстремистское движение
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.