В Кургане пожарные спасли из горящего дома 14 взрослых и девять детей
- РИА Новости
Пожар произошёл в жилом доме по улице Краснодонская, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области.
«Десять взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, четырёх взрослых и четыре ребёнка спустили по автолестнице», — уточнили в ведомстве.
Также из огня спасены две собаки и кошка.
Площадь возгорания составила 20 кв. м, в тушении принимали участие 28 человек и восемь единиц техники.
Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что прохожие спасли двух детей из горящего автомобиля в Советском районе Красноярска.