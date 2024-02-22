В Кургане пожарные спасли из горящего дома 14 взрослых и девять детей

В Кургане пожарные ночью 22 февраля спасли из горящего четырёхэтажного здания в микрорайоне Энергетики 14 взрослых и девять детей.

Пожар произошёл в жилом доме по улице Краснодонская, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области.

«Десять взрослых и пять детей вывели в масках спасаемого, четырёх взрослых и четыре ребёнка спустили по автолестнице», — уточнили в ведомстве.

Также из огня спасены две собаки и кошка.

Площадь возгорания составила 20 кв. м, в тушении принимали участие 28 человек и восемь единиц техники.

Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что прохожие спасли двух детей из горящего автомобиля в Советском районе Красноярска.