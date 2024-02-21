Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
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Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнемётного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.