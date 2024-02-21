Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды участникам СВО в филиале ЦВКГ им. Вишневского.

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнемётного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.