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Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале

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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко вручил награды участникам СВО в филиале ЦВКГ им. Вишневского.
Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
  • © Минобороны России

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнемётного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.

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