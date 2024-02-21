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В Ленинградской области арестовали регионального депутата Шадаева

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Депутата Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва Дамира Шадаева арестовали по делу о незаконной вырубке леса.
В Ленинградской области арестовали регионального депутата Шадаева
  • AP

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, Шадаев совершил организацию незаконной рубки леса.

«Вину Шадаев не признаёт. У суда просил домашний арест или запрет определённых действий. Суд избрал стражу. Срок меры — 19.04.2024», — говорится в сообщении.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве.

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