RT в Telegram
Подпишись

Мантуров: сертификация самолёта МС-21 должна завершиться к концу 2024 года

Короткая ссылка
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что сертификация самолёта МС-21 должна завершиться к концу 2024 года.
Мантуров: сертификация самолёта МС-21 должна завершиться к концу 2024 года
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, двигатель ПД-14 уже отработали в составе самолёта и он получил все необходимые подтверждения для последующей аттестации всех агрегатов, которые замещаются на самолёте МС-21.

«Поэтому к концу этого года, я аккуратно скажу, что мы должны выйти на уже завершающий этап сертификации, и после получения сертификата МС-21 мы начнём отгрузку», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» планирует к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 самолётов российского производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить