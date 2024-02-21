Мантуров: сертификация самолёта МС-21 должна завершиться к концу 2024 года

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что сертификация самолёта МС-21 должна завершиться к концу 2024 года.

Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По его словам, двигатель ПД-14 уже отработали в составе самолёта и он получил все необходимые подтверждения для последующей аттестации всех агрегатов, которые замещаются на самолёте МС-21.

«Поэтому к концу этого года, я аккуратно скажу, что мы должны выйти на уже завершающий этап сертификации, и после получения сертификата МС-21 мы начнём отгрузку», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» планирует к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 самолётов российского производства.