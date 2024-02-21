Воробьёв проверил ход строительства автодороги М-5 «Урал»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинспектировал ход строительных работ на автодороге М-5 «Урал» на Новорязанском шоссе.

Строительство дороги стартовало осенью 2019 года, а в текущий момент в рамках второго этапа ведутся работы на участке с 28-го по 37-й км, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Воробьёв заявил, что в настоящее время готовность дороги составляет порядка 70%, на объекте занято более 200 человек.

Отмечается, что запуск нового участка дороги вдвое увеличит пропускную способность на самых загруженных участках Новорязанского шоссе.

Ранее progorod43 сообщал, что власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год.