RT в Telegram
Подпишись

Володин заявил, что сайт Госдумы будет доступен на арабском языке

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал появление четвёртого рабочего языка на официальном сайте Думы.
Володин заявил, что сайт Госдумы будет доступен на арабском языке
  • РИА Новости

«Наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвёртым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы», — сообщил он.

По словам Володина, новый язык вводят для того, чтобы работа Госдумы была доступна не только гражданам России. Он отметил, что один из приоритетов страны — взаимоотношения со странами Востока и Северной Африки.

Ранее в Wildberries проанализировали заказы россиян за июль и август к новому учебному году и заявили, что в России выросли покупки учебников по арабскому языку на 376% и китайскому — на 177%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить