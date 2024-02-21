Володин заявил, что сайт Госдумы будет доступен на арабском языке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал появление четвёртого рабочего языка на официальном сайте Думы.

«Наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвёртым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы», — сообщил он.

По словам Володина, новый язык вводят для того, чтобы работа Госдумы была доступна не только гражданам России. Он отметил, что один из приоритетов страны — взаимоотношения со странами Востока и Северной Африки.

Ранее в Wildberries проанализировали заказы россиян за июль и август к новому учебному году и заявили, что в России выросли покупки учебников по арабскому языку на 376% и китайскому — на 177%.