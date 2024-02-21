Володин заявил, что сайт Госдумы будет доступен на арабском языке
- РИА Новости
«Наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвёртым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы», — сообщил он.
По словам Володина, новый язык вводят для того, чтобы работа Госдумы была доступна не только гражданам России. Он отметил, что один из приоритетов страны — взаимоотношения со странами Востока и Северной Африки.
Ранее в Wildberries проанализировали заказы россиян за июль и август к новому учебному году и заявили, что в России выросли покупки учебников по арабскому языку на 376% и китайскому — на 177%.