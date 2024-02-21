Автоэксперт Титов: частые поломки и шумы говорят о проблемах авто с пробегом
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Разнообразные необычные звуки, странные вибрации и шумы, исходящие от двигателя, подвески или других систем и агрегатов, могут указывать на скрытые дефекты, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
Косвенным признаком, который может говорить о проблемах с авто, являются повреждения кузова, царапины, сколы, следы ремонта (в том числе в салоне).
Неточности в указанном пробеге также могут выдать попытку продавца скрыть историю автомобиля, отметил Титов.
Кроме того, по его словам, признаком проблемного автомобиля с пробегом может служить непрозрачная история его обслуживания.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.