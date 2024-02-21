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Автоэксперт Титов: частые поломки и шумы говорят о проблемах авто с пробегом

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Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов рассказал, что частые поломки и неисправности — очевидный признак некачественного автомобиля. Но есть и другие признаки того, что транспортное средство с пробегом является неудачным приобретением.
Автоэксперт Титов: частые поломки и шумы говорят о проблемах авто с пробегом
  • Gettyimages.ru

Разнообразные необычные звуки, странные вибрации и шумы, исходящие от двигателя, подвески или других систем и агрегатов, могут указывать на скрытые дефекты, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Косвенным признаком, который может говорить о проблемах с авто, являются повреждения кузова, царапины, сколы, следы ремонта (в том числе в салоне).

Неточности в указанном пробеге также могут выдать попытку продавца скрыть историю автомобиля, отметил Титов.

Кроме того, по его словам, признаком проблемного автомобиля с пробегом может служить непрозрачная история его обслуживания.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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