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В Челябинской области планируют отремонтировать более 611 км дорог в 2024 году

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В Челябинской области 23,1 млрд рублей в 2023 году направили на финансирование дорожных работ.
В Челябинской области планируют отремонтировать более 611 км дорог в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом на заседании комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ доложил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

По его словам, за год в регионе выполнили работы на 745 км дорог, мостов и путепроводов. Заасфальтировано 66,2 км щебёночных дорог регионального значения в ряде районов, 99 км дорог отремонтировано, а также проведена реконструкция нескольких путепроводов местного значения.

В текущем году запланировали выполнить работы на 611,7 км автодорог. Более 70% контрактов на подрядные работы уже заключено.

Ранее progorod43 сообщал, что власти Кировской области представили план ремонта дорог на текущий год.

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