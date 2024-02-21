РЖД: посадку в поезд по QR-коду планируют вскоре протестировать на «Ласточках»
Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
«Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии», — сказал он.
При этом Петров отметил, что с технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, в компании уже готовы.
«Теперь ждём решений на уровне министерства и компании на начало этого теста», — добавил Петров.
Также в РЖД заявили, что информация о перевозимом питомце появится в билетах во втором полугодии.