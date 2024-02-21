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РЖД: посадку в поезд по QR-коду планируют вскоре протестировать на «Ласточках»

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Посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на «Ласточках» и позже на «Сапсанах».

Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

«Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии», — сказал он.

При этом Петров отметил, что с технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, в компании уже готовы.

«Теперь ждём решений на уровне министерства и компании на начало этого теста», — добавил Петров.

Также в РЖД заявили, что информация о перевозимом питомце появится в билетах во втором полугодии.

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