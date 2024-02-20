RT в Telegram
Подпишись

На Ямале начали проверку по факту нападения домашних собак на женщину

Короткая ссылка
Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после нападения домашних собак в ошейниках на женщину.
На Ямале начали проверку по факту нападения домашних собак на женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 20 февраля в Салехарде. Две собаки в ошейниках напали на женщину.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сказали в полиции.

Мэр Салехарда Алексей Титовский также призвал хозяев собак не отпускать их на самовыгул.

Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить