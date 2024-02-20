На Ямале начали проверку по факту нападения домашних собак на женщину

Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после нападения домашних собак в ошейниках на женщину.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 20 февраля в Салехарде. Две собаки в ошейниках напали на женщину.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сказали в полиции.

Мэр Салехарда Алексей Титовский также призвал хозяев собак не отпускать их на самовыгул.

Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.