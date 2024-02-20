На Ямале начали проверку по факту нападения домашних собак на женщину
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 20 февраля в Салехарде. Две собаки в ошейниках напали на женщину.
«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Сотрудники полиции установят обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут процессуальные решения», — сказали в полиции.
Мэр Салехарда Алексей Титовский также призвал хозяев собак не отпускать их на самовыгул.
Ранее сообщалось, что в Иркутске проводится проверка по факту нападения собаки на школьника.