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Siemens подала иск к «Уральским локомотивам» на 1,1 млрд рублей

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Российская «дочка» Siemens — ООО «Сименс Мобильность» — подала иск к «Уральским локомотивам» на более чем 1,1 млрд рублей, суть претензий неизвестна.
Siemens подала иск к «Уральским локомотивам» на 1,1 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда. Как напоминает РБК, к «Сименс мобильности» подано более 20 исков, восемь из них — от РЖД.

Российская структура Siemens ранее сменила название на «Системс».

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