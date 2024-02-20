Siemens подала иск к «Уральским локомотивам» на 1,1 млрд рублей
Российская «дочка» Siemens — ООО «Сименс Мобильность» — подала иск к «Уральским локомотивам» на более чем 1,1 млрд рублей, суть претензий неизвестна.
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Информация об иске содержится в картотеке Арбитражного суда. Как напоминает РБК, к «Сименс мобильности» подано более 20 исков, восемь из них — от РЖД.
Российская структура Siemens ранее сменила название на «Системс».
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