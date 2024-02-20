В Петербурге напали на водителя, который привёз детей адвоката в гимназию
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, пострадавшим оказался уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов.
«По словам очевидцев, неизвестный подошёл практически вплотную и произвёл выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но её не задело», — сказал он.
Следователи рассматривают версию о том, что стрелявший перепутал водителя с адвокатом, рассказал собеседник.
Он добавил, что пострадавший находится в реанимации в крайнем тяжёлом состоянии.
В Следственном комитете России сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины.