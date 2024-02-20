RT в Telegram
Подпишись

В Москве ярмарки выходного дня посетили 150 тысяч человек в феврале

Короткая ссылка
На круглогодичных ярмарках выходного дня, стартовавших 2 февраля в Москве, за прошедшие три торговых периода побывали около 150 тыс. человек.
В Москве ярмарки выходного дня посетили 150 тысяч человек в феврале

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ярмарки нового формата, открывшиеся в десяти административных округах Москвы, работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Они расположены вблизи от домов и станций метро в новых павильонах с отоплением, вентиляцией и кондиционерами.

За три недели их работы общий вес проданной продукции составил 70 тыс. кг, где более половины составляют овощи и фрукты, соленья и бакалея, а около 30% приходится на мясо-молочную и рыбную продукцию.

С апреля по декабрь в городе будут работать и сезонные ярмарки выходного дня — откроется ещё 33 торговые точки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить