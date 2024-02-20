В Москве ярмарки выходного дня посетили 150 тысяч человек в феврале

На круглогодичных ярмарках выходного дня, стартовавших 2 февраля в Москве, за прошедшие три торговых периода побывали около 150 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ярмарки нового формата, открывшиеся в десяти административных округах Москвы, работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Они расположены вблизи от домов и станций метро в новых павильонах с отоплением, вентиляцией и кондиционерами.

За три недели их работы общий вес проданной продукции составил 70 тыс. кг, где более половины составляют овощи и фрукты, соленья и бакалея, а около 30% приходится на мясо-молочную и рыбную продукцию.

С апреля по декабрь в городе будут работать и сезонные ярмарки выходного дня — откроется ещё 33 торговые точки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах.