Заммэра Ефимов: в шести районах в ЮАО Москвы построят объекты по программе МПТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.

Девелоперы при реализации своих проектов могут пользоваться льготами в рамках действующей программы МПТ, пишет сайт kp.ru.

По словам Ефимова, благодаря этим проектам в городе появится свыше 4 тыс. рабочих мест, более 800 из них обеспечат сотрудниками спорткомплекс и Музей искусств на Автозаводской улице, рассчитанный на единовременное посещение до 1,5 тыс. человек.

Кроме того, в районе Бирюлёво-Восточное построят многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детсады и торговый центр. Общая площадь сооружений превысит 217 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.