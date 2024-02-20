RT в Telegram
Подпишись

Заммэра Ефимов: в шести районах в ЮАО Москвы построят объекты по программе МПТ

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.
Заммэра Ефимов: в шести районах в ЮАО Москвы построят объекты по программе МПТ
  • Gettyimages.ru
  • © Heiko Küverling

Девелоперы при реализации своих проектов могут пользоваться льготами в рамках действующей программы МПТ, пишет сайт kp.ru.

По словам Ефимова, благодаря этим проектам в городе появится свыше 4 тыс. рабочих мест, более 800 из них обеспечат сотрудниками спорткомплекс и Музей искусств на Автозаводской улице, рассчитанный на единовременное посещение до 1,5 тыс. человек.

Кроме того, в районе Бирюлёво-Восточное построят многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детсады и торговый центр. Общая площадь сооружений превысит 217 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить