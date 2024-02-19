Психофизиолог Ефимова рассказала о пользе колыбельных для младенцев

Виктория Ефимова, доктор психологических наук психофизиолог, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ имени А.И. Герцена, рассказала о пользе колыбельных для младенцев. По её словам, это помогает детям отвлечься от окружающих стимулов и спокойно заснуть.

«После рождения малыш оказывается совершенно в другом мире, наполненном громкими звуками, запахами, светом, прикосновениями. Все эти сенсорные стимулы буквально бомбардируют его нервную систему. Но именно они являются пищей для развития мозга. Мозг интенсивно учится, но он нуждается и во сне», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила Ефимова, музыкальный ритм 4/4 очень напоминает биение сердца и спокойное дыхание.

«Для малыша ваш голос — это самый главный звук. Важно петь ребёнку с первых дней жизни, чтобы воспоминания о нём не стирались в его памяти. Даже если у вас настроение плохое, пение колыбельных поможет вам успокоиться», — добавила эксперт.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН заявил, что школа должна формировать поведенческий навык у детей.