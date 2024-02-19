СК провёл обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.
«Следователи провели обыск в администрации города Кизилюрта», — говорится в сообщении.
В ходе обыска были изъяты должностные инструкции подозреваемой, электронные носители информации, договор аренды земельного участка.
В октябре Басманный суд Москвы заключил под стражу мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о растрате в особо крупном размере.