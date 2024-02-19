Иноагент Яна Троянова обратилась в суд Москвы для снятия статуса

Иностранный агент Яна Троянова* обратилась в Замоскворецкий суд Москвы для снятия статуса иноагента.

«В суд поступил иск Трояновой Я.А., ответчик — Министерство юстиции России», — заявили ТАСС в суде.

Уточняется, что дата рассмотрения ещё не назначена.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

* Включёны в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.