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Иноагент Яна Троянова обратилась в суд Москвы для снятия статуса

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Иностранный агент Яна Троянова* обратилась в Замоскворецкий суд Москвы для снятия статуса иноагента.
Иноагент Яна Троянова обратилась в суд Москвы для снятия статуса
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«В суд поступил иск Трояновой Я.А., ответчик — Министерство юстиции России», — заявили ТАСС в суде.

Уточняется, что дата рассмотрения ещё не назначена.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

* Включёны в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

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