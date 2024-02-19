«Вечерняя Москва» запустила видеопроект «Полицейский с Петровки» совместно с МВД

На сайте «Вечерней Москвы» в разделе «Вечёрка ТВ» добавлена новая рубрика, которая создана совместно с ГУ МВД России по столице.

Проект рассказывает о самых распространённых мифах и заблуждениях, связанных с работой правоохранительных органов.

В качестве спикера выступил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

Видео доступны на всех платформах.

Зрители первого выпуска узнают о том, когда найденные вещи считаются украденными и как избежать ответственности, если нашёл что-то ценное; действительно ли вейпы запретили продавать подросткам до 18 лет и что заявление о пропаже человека можно подать якобы только на третий день.

Вопросы авторам можно задать в комментариях к размещённому видео.