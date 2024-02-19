Турпоток в Казани составил четыре миллиона человек в 2023 году

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заявила, что в 2023 году туристический поток в столице Татарстана составил около 4 млн человек.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что туристы за 2023 год потратили 38 млрд рублей, что на 22,3% больше по сравнению с 2022 годом.

«Высокий турсезон в Казани длится с мая по ноябрь. На этот период приходится более 70% всех посещений. В 2023 году в высокий сезон город посетили более 3 млн человек», — сказала Санникова на совещании с мэром Ильсуром Метшиным.

Чиновник также добавила, что средняя продолжительность поездки в Казань составляет четыре дня.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области побывали 4,1 млн туристов в 2023 году.