Восстановлено движение транспорта по Крымскому мосту
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом заявил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
- РИА Новости
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении.
На территории моста было перекрыто движение транспорта примерно в 15:14 мск.
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