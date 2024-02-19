Восстановлено движение транспорта по Крымскому мосту

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом заявил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении. На территории моста было перекрыто движение транспорта примерно в 15:14 мск.