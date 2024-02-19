В Приморье 72 жителя получили звание «мастер спорта» в 2023 году
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Об этом информирует zr.media.
Согласно статистике, более 360 тыс. жителей столицы ДФО регулярно занимаются физической культурой и спортом.
Для них в городе реализовано несколько инфраструктурных проектов: построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), капитально отремонтировано 30 пришкольных стадионов и четыре спортплощадки, завершена реконструкция стадиона «Авангард», проведена модернизация лыжной трассы на острове Русский.
Кроме того, на придомовых территориях установлено более 120 спортивных площадок с тренажёрами.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.