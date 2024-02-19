RT в Telegram
Подпишись

В Приморье 72 жителя получили звание «мастер спорта» в 2023 году

Короткая ссылка
В 2023 году 72 жителям Приморского края было присвоено почётное звание «мастер спорта», из них 59 — жители Владивостока.
В Приморье 72 жителя получили звание «мастер спорта» в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом информирует zr.media.

Согласно статистике, более 360 тыс. жителей столицы ДФО регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Для них в городе реализовано несколько инфраструктурных проектов: построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), капитально отремонтировано 30 пришкольных стадионов и четыре спортплощадки, завершена реконструкция стадиона «Авангард», проведена модернизация лыжной трассы на острове Русский.

Кроме того, на придомовых территориях установлено более 120 спортивных площадок с тренажёрами.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить