В Приморье 72 жителя получили звание «мастер спорта» в 2023 году

В 2023 году 72 жителям Приморского края было присвоено почётное звание «мастер спорта», из них 59 — жители Владивостока.

Об этом информирует zr.media.

Согласно статистике, более 360 тыс. жителей столицы ДФО регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Для них в городе реализовано несколько инфраструктурных проектов: построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), капитально отремонтировано 30 пришкольных стадионов и четыре спортплощадки, завершена реконструкция стадиона «Авангард», проведена модернизация лыжной трассы на острове Русский.

Кроме того, на придомовых территориях установлено более 120 спортивных площадок с тренажёрами.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.