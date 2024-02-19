В Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО
Об этом сообщает телеканал «360».
«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 га на Котельнической набережной», — сообщил Ефимов.
По его словам, инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвёздочной гостиницей общей площадью почти 11 тыс. кв. м.
Участок под строительство располагается в Таганском районе по адресу: Котельническая набережная, вл. 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».