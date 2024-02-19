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В Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Центральном административном округе (ЦАО) столицы возведут многофункциональный конгресс-центр в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
В Москве инвестор построит многофункциональный конгресс-центр в ЦАО

Об этом сообщает телеканал «360».

«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 га на Котельнической набережной», — сообщил Ефимов.

По его словам, инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвёздочной гостиницей общей площадью почти 11 тыс. кв. м.

Участок под строительство располагается в Таганском районе по адресу: Котельническая набережная, вл. 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».

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