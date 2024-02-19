Около 11 тысяч жителей Волгограда получили детское пособие в январе

По данным Волгоградстата, в январе пособие на ребёнка в возрасте до 18 лет получили 11 тыс. волгоградцев на 16,1 тыс. детей.

Впервые выплату получили 250 семей, где появились дети, сообщает novostivolgograda.ru.

Выплаты в базовом размере получают 4,7 тыс. жителей.

Среди получателей пособий — 2,8 тыс. одиноких матерей, воспитывающих чуть более 4 тыс. детей, а также 3,4 тыс. многодетных семей, где растут около 6 тыс. детей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.