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Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в столице.
Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в Москве

«К настоящему времени в рамках программы реновации уже отпраздновали новоселье или приступили к переезду свыше 150 тыс. человек. В ближайшие три года в программу будет вовлечено ещё порядка 170 тыс. москвичей», — сказал он.

По его словам, сегодня в работе у проектировщиков и строителей около 600 площадок с потенциалом строительства более 12 млн кв. м жилья.

«Программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для её ускорения и досрочного завершения», — отметил Бочкарёв.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития «Высшей школы экономики» Евгений Михайленко, реновация набирает обороты и по объёмам жилья, и по внедрению новых визуальных приёмов и архитектурных решений.

«Для успешной реализации программы реновации необходимо «держать темп» расселения старых пятиэтажек, взятый столичными властями. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки переселения, а с другой — включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории», — пояснил Михайленко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.

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