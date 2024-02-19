В Башкирии 67 общественных пространств благоустроят по нацпроекту в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © brusinski
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики.
Работы проведут в уфимском Парке имени Лесоводов, в Салавате и Учалах.
Кроме того, благоустройство затронет общественные территории в сёлах Башкирии, где приведут в порядок 56 пространств.
Ремонтные и строительные работы начнутся до 1 мая. Завершение работ намечено до 30 сентября в сёлах и до 30 октября в городах.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.