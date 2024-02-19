Мобильное приложение «Узнай Москву» скачали более 78 тысяч раз в 2023 году
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Раздел «Здания» оказался наиболее востребованным в сервисе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
В 2023 году сервис дополнили аудиогидами. Кроме того, на портале есть интерактивная карта с адресами музеев, парков, исторических зданий и памятников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление / социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».