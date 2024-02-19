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Собянин рассказал о результатах развития транспортной системы Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о целях транспортной программы, поставленных в 2010 году: сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы.
Собянин рассказал о результатах развития транспортной системы Москвы
  • © портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отмечает мэр, власти сделали упор на развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию ж/д в городскую инфраструктуру.

Кроме того, во многих сегментах было произведено полное обновление парка подвижного состава, запущены новые виды транспорта (каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов).

«В результате беспрецедентных по объёму работ сегодня вместо 182 станций метро мы имеем 430 станций метро, МЦК и МЦД. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов», — отметил Собянин.

По словам мэра, дороги Москвы на сегодняшний день стали самыми безопасными в России и одними из самых безопасных в мире.

Свыше 90% горожан позитивно оценили преобразования в транспорте за последние десять лет.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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