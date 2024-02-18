В Перми возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре в частном доме

Пожар, произошедший 17 февраля в одном из частных домов в Мотовилихинском районе Перми, унёс жизни трёх человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, ведётся допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

«Проводятся иные следственные и процессуальные [мероприятия], направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о пожаре в Карачаево-Черкесии, где из горящей квартиры спасли восемь человек.