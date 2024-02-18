RT в Telegram
Подпишись

В Перми возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре в частном доме

Короткая ссылка
Пожар, произошедший 17 февраля в одном из частных домов в Мотовилихинском районе Перми, унёс жизни трёх человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В Перми возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре в частном доме
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, ведётся допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

«Проводятся иные следственные и процессуальные [мероприятия], направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о пожаре в Карачаево-Черкесии, где из горящей квартиры спасли восемь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить