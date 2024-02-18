В Перми возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре в частном доме
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи провели осмотр места происшествия, ведётся допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.
«Проводятся иные следственные и процессуальные [мероприятия], направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно о пожаре в Карачаево-Черкесии, где из горящей квартиры спасли восемь человек.