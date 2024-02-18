RT: кот на протяжении недели мяукает в запертой квартире в московской Щербинке

Кот на протяжении недели мяукает в запертой квартире в московской Щербинке, на адрес приехал участковый. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника RT, хозяев дома нет, их местоположение неизвестно. Сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов совместно с УК.

Судя по звукам, которые доносятся из квартиры, понятно, что кот уже обессилел, добавил собеседник. Если с владельцами не получится оперативно связаться, дверь хотят вскрывать с помощью МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.