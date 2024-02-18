СК проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта в Хабаровском крае

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку по факту вынужденной посадки самолёта в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram. «Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в заявлении. Следователями осмотрено место происшествия и уже проводится комплекс проверочных мероприятий. Ранее сообщалось, что самолёт L-410 рейса Николаевск-на-Амуре — Хабаровск совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.