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СК проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта в Хабаровском крае

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Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку по факту вынужденной посадки самолёта в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.
СК проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в заявлении.

Следователями осмотрено место происшествия и уже проводится комплекс проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что самолёт L-410 рейса Николаевск-на-Амуре — Хабаровск совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

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