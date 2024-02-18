Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Волгоградской области

В Министерстве энергетики России заявили о восстановлении электроснабжения в Волгоградской области.

«Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено», — указывает ведомство в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов.

«На 09:00 (мск) отключёнными остаются потребители: ЛНР — 6,6 тыс. человек, Орловской области — 77 человек», — говорится в заявлении.

В Ростовской области электроснабжение бытовых потребителей восстановлено.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды.