Цепочку незаконного сбыта оружия из зоны спецоперации раскрыли в Петербурге

Цепочка незаконного сбыта оружия, которое было похищено из зоны спецоперации, раскрыта в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подозреваемый украл 21 гранату и попросил своего друга отвезти в Петербург и передать конкретному человеку», — говорится в заявлении.

По представленным данным, адресатом был ещё один друг первого отправителя, который «просто должен подержать их дома».

На текущий момент все трое участников сговора задержаны, заведено уголовное дело по ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В октябре в Донецке ФСБ пресекла попытку продать боеприпасы для гранатомёта и миномёта.