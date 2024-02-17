Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах
- AFP
По данным министерства, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.
«Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое, ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести», — заявили в Минздраве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны ВСУ пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли.