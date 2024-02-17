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Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах

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В медицинских учреждениях находятся 14 пострадавших в результате обстрела украинскими войсками торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах
  • AFP

По данным министерства, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

«Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое, ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести», — заявили в Минздраве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны ВСУ пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли.

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