Минздрав: 14 пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ остаются в больницах

В медицинских учреждениях находятся 14 пострадавших в результате обстрела украинскими войсками торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

По данным министерства, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

«Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое, ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести», — заявили в Минздраве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при обстреле Белгорода 15 февраля со стороны ВСУ пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли.