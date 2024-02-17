Адвокат Шабутдинова опроверг возбуждение новых уголовных дел о мошенничестве
- РИА Новости
Как он отметил РИА Новости, в реальности речь идёт лишь о шести новых потерпевших.
«Все они являются эпизодами одного уголовного дела. Во время заседания Таганского районного суда города Москвы стороной обвинения было сообщено о появлении шести новых эпизодов в рамках уже возбуждённого и расследуемого уголовного дела», — отметил юрист.
Адвокат отдельно подчеркнул, что каждый эпизод имеет одинаковую описательную часть.
Ранее суд в Москве продлил до 16 апреля арест блогеру Шабутдинову.