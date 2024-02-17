RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Шабутдинова опроверг возбуждение новых уголовных дел о мошенничестве

Короткая ссылка
Адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы блогера Аяза Шабутдинова, опроверг информацию о возбуждении новых уголовных дел о мошенничестве.
Адвокат Шабутдинова опроверг возбуждение новых уголовных дел о мошенничестве
  • РИА Новости

Как он отметил РИА Новости, в реальности речь идёт лишь о шести новых потерпевших.

«Все они являются эпизодами одного уголовного дела. Во время заседания Таганского районного суда города Москвы стороной обвинения было сообщено о появлении шести новых эпизодов в рамках уже возбуждённого и расследуемого уголовного дела», — отметил юрист.

Адвокат отдельно подчеркнул, что каждый эпизод имеет одинаковую описательную часть.

Ранее суд в Москве продлил до 16 апреля арест блогеру Шабутдинову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить