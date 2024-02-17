Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лёд лося в Тверской области

Специалисты МЧС России спасли провалившегося под лёд лося на озере Плоское в районе деревни Шихино в Тверской области. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, лось был вместе с лосёнком. Спасатели при помощи топора, бензопилы и верёвки вытаскивали животных, однако лосёнок не выжил.

«Спасённого сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало. Млекопитающее отчаянно скрылось в лесу», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая застряла у скального обрыва в Балаклаве.