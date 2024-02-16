В отношении экс-главы Минздрава Тамбовской области возбудили дело
- РИА Новости
Об этом сообщило СУ СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбудили по факту оскорбления сотрудников полиции.
Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.