В отношении экс-главы Минздрава Тамбовской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского Министерства здравоохранения Александра Овчинникова.

Об этом сообщило СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбудили по факту оскорбления сотрудников полиции.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.