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В Нижегородской области подано более 200 заявок в состав Молодёжного парламента

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Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что в новый состав Молодёжного парламента региона подано более 200 заявок.
В Нижегородской области подано более 200 заявок в состав Молодёжного парламента
  • Gettyimages.ru
  • © LeniKovaleva

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Большее количество заявок пришло именно от самовыдвиженцев. Все идеи достойные, интересные, а главное — креативные. Именно таких инициативных ребят мы хотим видеть в восьмом составе Молодёжного парламента», — сказал Люлин.

Он также отметил, что в 2024 году создан Общественный совет при Молодёжном парламенте, в который смогут войти участники, не прошедшие отбор в основной состав.

«Таким образом, будет создан кадровый резерв. Ребята смогут принимать участие во всех активностях, самые инициативные смогут претендовать на место в основном составе Молодёжного парламента», — заключил председатель регионального заксобрания.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 22 молодых учёных получили премии за научные разработки.

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