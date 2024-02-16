В Нижегородской области подано более 200 заявок в состав Молодёжного парламента
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Большее количество заявок пришло именно от самовыдвиженцев. Все идеи достойные, интересные, а главное — креативные. Именно таких инициативных ребят мы хотим видеть в восьмом составе Молодёжного парламента», — сказал Люлин.
Он также отметил, что в 2024 году создан Общественный совет при Молодёжном парламенте, в который смогут войти участники, не прошедшие отбор в основной состав.
«Таким образом, будет создан кадровый резерв. Ребята смогут принимать участие во всех активностях, самые инициативные смогут претендовать на место в основном составе Молодёжного парламента», — заключил председатель регионального заксобрания.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 22 молодых учёных получили премии за научные разработки.