Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров

Минтранс России рассматривает возможность введения временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.

Проработка модели идёт во взаимодействии с правоохранительными ведомствами.

В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, рассказали в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что пять беспилотников были сбиты силами ПВО в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.