Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров
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Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
«В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.
Проработка модели идёт во взаимодействии с правоохранительными ведомствами.
В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, рассказали в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что пять беспилотников были сбиты силами ПВО в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.