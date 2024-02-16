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Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров

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Минтранс России рассматривает возможность введения временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров.
Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.

Проработка модели идёт во взаимодействии с правоохранительными ведомствами.

В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, рассказали в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что пять беспилотников были сбиты силами ПВО в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

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