Центр развития кадрового потенциала туротрасли открыли в Казани по нацпроекту

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов 10 февраля открыли на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани центр развития кадрового потенциала туристической сферы по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на госкомитет по туризму РТ.

Основной целью центра является подготовка квалифицированных специалистов из регионов страны для создания привлекательных для инвесторов туристических зон, строительства гостиниц и иной туристической инфраструктуры.

Обучение проводится для региональных министров туризма, их заместителей, муниципальных лидеров и представителей туристического бизнеса.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.