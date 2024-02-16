Центр развития кадрового потенциала туротрасли открыли в Казани по нацпроекту
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на госкомитет по туризму РТ.
Основной целью центра является подготовка квалифицированных специалистов из регионов страны для создания привлекательных для инвесторов туристических зон, строительства гостиниц и иной туристической инфраструктуры.
Обучение проводится для региональных министров туризма, их заместителей, муниципальных лидеров и представителей туристического бизнеса.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.