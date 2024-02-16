RT в Telegram
Подпишись

Центр развития кадрового потенциала туротрасли открыли в Казани по нацпроекту

Короткая ссылка
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов 10 февраля открыли на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани центр развития кадрового потенциала туристической сферы по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Центр развития кадрового потенциала туротрасли открыли в Казани по нацпроекту
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на госкомитет по туризму РТ.

Основной целью центра является подготовка квалифицированных специалистов из регионов страны для создания привлекательных для инвесторов туристических зон, строительства гостиниц и иной туристической инфраструктуры.

Обучение проводится для региональных министров туризма, их заместителей, муниципальных лидеров и представителей туристического бизнеса.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить