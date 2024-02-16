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В Калининграде двух адвокатов осудили на сроки свыше шести лет тюрьмы

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Суд в Калининграде назначил сроки свыше шести лет лишения свободы двум адвокатам, которые пытались обманом заполучить 10 млн рублей.
В Калининграде двух адвокатов осудили на сроки свыше шести лет тюрьмы
  • Gettyimages.ru
  • © Photopa1

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

По данным суда, они рассказали женщине, что за взятку якобы смогут организовать смягчение меры пресечения её осуждённому мужу на домашний арест.

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет трёх месяцев до шести лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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