В Калининграде двух адвокатов осудили на сроки свыше шести лет тюрьмы

Суд в Калининграде назначил сроки свыше шести лет лишения свободы двум адвокатам, которые пытались обманом заполучить 10 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

По данным суда, они рассказали женщине, что за взятку якобы смогут организовать смягчение меры пресечения её осуждённому мужу на домашний арест.

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет трёх месяцев до шести лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.