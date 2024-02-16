В Калининграде двух адвокатов осудили на сроки свыше шести лет тюрьмы
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Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.
По данным суда, они рассказали женщине, что за взятку якобы смогут организовать смягчение меры пресечения её осуждённому мужу на домашний арест.
«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет трёх месяцев до шести лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.